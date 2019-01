Nordfynsk møbelsucces udvider til Norge

- Den nye butik i Norge kan sidestilles med vores afdelinger i Ringsted og Silkeborg. Der er muligt at komme ind og prøve vores møbler, men der er ikke noget lager - til gengæld slipper folk for at køre til Nordfyn for at se og mærke møblerne.

I dag er det slut med at låne svigerfars bil eller malermesterens lukkede trailer. Virksomheden har i den grad haft vokseværk. Kvalitetsmøbler.dk har i dag hovedkontor på Mejerivej i Bogense, hvor Aldi tidligere har ligget . I lokalerne er der både butik, lager og værksted. I løbet af 2017 åbnede Flemming Hansen to afdelinger i henholdsvis Ringsted og Silkeborg - og der er nu 12 fastansatte. Men udvidelsen af forretningen stopper ikke her.

Bogense: I 2010 sprang Flemming Hansen ene og alene ud i livet som selvstændig. I hotelpassagen i Bogense startede den tidligere bankmand i Nordfyns Bank virksomhed i et lille lokale. Han lånte sin svigerfars bil, når han kørte land og rige rundt for at levere egetræsmøbler til sine kunder, som han selv havde designet. Den lukkede trailer lånte han af malermester Bjarne Toft Hansen i Bogense.

Egetræ er en mangelvare i Norge, så der er ingen tvivl om, at der er et marked.

Flemming Hansen og Daniel Riber slæber på et indpakket møbel. Daniel, der er førstemand i Bogense, får ansvaret for den nye afdeling i Oslo, som efter planen åbner i løbet af februar. Foto: Emil Hermann.

En mangelvare

Flemming Hansen fortæller, at langt størsteparten af møbler i Norge er fremstillet af fyrretræ, fordi netop fyr udgør en stor del af skovarealet i landet.

- Egetræ er en mangelvare i Norge, så der er ingen tvivl om, at der er et marked. I første omgang sender jeg kun en mand derop til at styre butikken. Min førstemand Daniel Riber her i Bogense rejser derop med sin kone og to drenge - dog kun i opstartsfasen - i løbet af 2020 skal en lokal nordmand eller en anden person overtage styringen, forklarer ejeren af kvalitetsmøbler.dk.

- Der kommer også en norsk hjemmeside. Sagen er jo den, at vores danske hjemmeside er basen med hensyn til vores salg. Folk kan dog kun bestille varer ved at ringe til mit telefonnummer, så på den måde skiller vi os ud i forhold til andre webshop, der har kurve som bestillingsform. Jeg har fravalgt kurven for at få en dialog med kunden og for at sikre mig, at de får den bedste service.

Kvalitetsmøbler.dk sælger udelukkende færdigsamlede møbler i massivt egetræ og med ægte læder på stolene. Firmaets politik er, at alle møbler altid er på lager og kan leveres fra dag til dag.