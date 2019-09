Nordfynsk cannabis-eventyr: Optræk til 100 nye arbejdspladser hos tidligere champignonproducent

Nordfyn: I sig selv er det opsigtsvækkende, at der fra den ene dag til den anden er optræk til 100 nye arbejdspladser, og det bliver ikke mindre opsigtsvækkende af, at de mange job kommer til at kredse om produktion af cannabis.

Det er ikke desto mindre virkeligheden for den tidligere champignonproducent Egehøj Champignon. I en pressemeddelelse fra den europæiske afdeling af den canadiske virksomhed Atlas Biotechnologies oplyses det, at man har indgået en aftale om produktion af cannabis med Egehøj Champignon.

Den knap 16.000 kvadratmeter store ejendom, der ligger i udkanten af Veflinge, kommer fremover til at blive Atlas Biotechnologies' europæiske base for produktion og udvikling af cannabis. Produktionen af champignon skete i 36 klimakontrollerede rum, og det er disse rum, som også passer perfekt til produktion af cannabis, har den canadiske virksomhed vurderet.