Nordfynsk borgmester: - Vi bliver ikke fuldt ud kompenseret af kommuneaftalen

Nordfyn: Borgmester Morten Andersen (V) brød ikke ud i jubel, da han fredag blev bekendt med kommuneaftalen, som regeringen har indgået med Kommunernes Landsforening.

I store runde tal betyder det sandsynligvis, at Nordfyns Kommune får ekstra 12-14 millioner kroner. Hvilket ikke er nok til at dække de øgede udgifter.

- De er på cirka 35 millioner kroner i år, siger Morten Andersen og peger som centrale punkter på en markant stigning inden for anbringelsesområdet, flere plejekrævende ældre, flere udgifter til hjemmehjælp og øget pres på syge- og dagpengeområdet.

- Det er udgifter, som fortsætter ind i 2020. Så havde der ikke været flere penge til en kommune som os, og det havde i den grad betydet, at andre områder måtte holde for. Nu får vi et stykke ad vejen dækket det stigende udgiftsbehov, men vi bliver ikke fuldt ud kompenseret. Det her betyder ikke, at vi nu kan begynde at skrue på yderligere serviceområder, normeringer og så videre. Der er ikke noget velfærd, som bliver løftet af det her i Nordfyns Kommune, siger Morten Andersen.

Ergo skal man som borger ikke sætte næsen op efter eksempelvis bedre normeringer på plejecentrene eller mere hjemmehjælp.