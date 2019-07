Nordfynsk badevand i den absolutte top

På tre nordfynske strande er vandkvaliteten så god, at det kommer ind på Top 25 over Danmarks reneste badevand. Det er Friluftsrådet, der har taget prøver ved Danmarks 197 Blå Flags-strande.

På strandene med Blå Flag bliver der i badesæsonen taget minimum 10 badevandsprøver, som bliver analyseret for E. coli og Enterokokker. Listen over stederne med renest badevand er rangeret efter hvilke strande, der samlet set scorer lavest på bakterier i vandet.

- Det er ikke noget, man som dansk turist rejser efter. Man tager det som en selvfølge, at badevandet er i orden.

Umiddelbart har hun derfor vanskeligt ved at øjne en markedsføringsmæssig gevinst, skulle Nordfyn slå sig op på et sted med rent badevand.

- Folk, og særligt danske feriegæster, er opmærksomme på det Blå Flag og forventer, at badevandet er rent, hvor de holder ferie, siger hun.

Rikke Lindhøj, leder ved Nordfyns Erhverv- og Turisme-kontor, glæder sig og konstaterer samtidig, at hun var blevet overrasket, havde det forholdt sig markant anderledes.

Nordfyn: Badeglade mennesker kan uden frygt for diverse sygdomme kaste sig i vandet på Nordfyn. Af den årlige opgørelse over stederne med det reneste badevand, finder man tre nordfynske strande i Top 25.

I år har disse 25 strande klaret sig bedst på vandkvaliteten:Nordfyns: Hasmark Nordfyns: Fuglsang, Tørresø. Nordfyns: Bogense Søbad. Randers: Udbyhøj strand. Langeland: Ristinge Strand. Assens: Assens Næs strand. Fredericia: Skærbæk Strandpark. Nyborg:Fyns Badestrand. Nyborg: Storebæltsbadet. Ærø: Eriks Hale. Langeland: Hesselbjerg Strand. Kolding: Løverodde Strand. Middelfart: Stranden ved Middelfart Marina. Ringkøbing-Skjern: Nørre Lyngvig Strand. Ærø: Søby Strand. Aabenraa: Sandskær Strand. Svendborg: Smørmosen. Lemvig: Høfde Q. Lemvig: Ferring Strand. Faaborg-Midtfyn: Bøjden strand. Middelfart: Føns Strand. Ringkøbing-Skjern: Sidselbjerg Strand. Svendborg:Christiansminde. Lemvig: Vinkelhage Strand. Middelfart: Strib Nordstrand. Blå Flag er en international miljømærkningsordning, som tildeles de strande og havne, som gør en ekstra indsats for miljøet og som arbejder med at højne strandens eller havnens standard. Herudover skal Blå Flag havne og strande have høj vandkvalitet, være ren og velholdt, have livredningsudstyr, gode toiletforhold, affaldsfaciliteter med sortering med mere. Kilde: Friluftsrådet

Unikke strande

Jan Ejlsted, direktør for Friluftsrådet, er glad for, at man med Blå Flag strande kan give danskerne den optimale bade oplevelse:

- Danmark har rigtig mange Blå Flag strande sammenlignet med eksempelvis Sverige. Det vidner om, at danskerne går meget op i rent badevand, friluftsliv og natur. De blå flag sikrer de fornødne faciliteter, som giver danskerne mulighed for at bade på nogle af de bedste strande i Europa. Man er sikret rent badevand, høj sikkerhed og gode natur-og miljøformidlingsaktiviteter, siger han i en pressemeddelelse.