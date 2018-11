Nordfyns Musikskole står bag julekoncert i Søndersø Kirke

Søndersø: Nordfyns Musikskole arrangerer tirsdag 4. december en julekoncert i Søndersø Kirke. Det er kl. 19.

Der er traditionen tro fløjtemusik på programmet. Blokfløjtelærer Majbritt Young Christensen og tværfløjtelærer Christina Enig har til lejligheden sammensat et varieret program bestående af både julemelodier og klassisk musik spillet på små og store fløjter. Ud over blokfløjte- og tværfløjteelever samt blæserelever fra Harmoniorkesterskolen medvirker FABLO, Fyns Ungdomsblokfløjteorkester, under ledelse af Majbritt Young Christensen.

Der er gratis adgang, og alle er velkomne.