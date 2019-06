Nordfyns Minifestival: - Den fest, vi har haft gang i, har været uovertruffen

- I har været fantastiske. Glæder mig allerede til næste år, lød det fra forsanger og saxofonist i Passengers Only, Eddie Mochia, der i den grad fik publikum til at mærke musikken. Foto: Jonas Andersen

I pinsen trodsede festivalgæster regn og blæst for at deltage i Fyns måske mest idylliske festival. Fællesnævneren var ifølge arrangør og gæster kvaliteten af musikken.

Jersore/Nørreby: Selvom vejret i pinsen ikke var ligeså prangende som i 2018, var det alligevel en stor succes for Nordfyns Minifestival, der blev afholdt for anden gang. Sådan lød det fra både arrangør og gæster. - Den fest, vi har haft gang i, har været uovertruffen. Alle har været virkelig glade for at være her. Folk har fået en rigtig fed oplevelse. Der har ikke været noget, der er gået galt udover vejret, lyder det fra Claus Pedersen, der sammen med sin kone, Vibeke Pedersen, er arrangør af festivalen, som foregår i deres store baghave. Dagen derpå havde Claus Pedersen ikke et samlet blik over solgte billetter, men det tyder på små 300 solgte billetter. Ikke helt så mange som forventet og omtrent på samme niveau som sidste år. Nogle af de gæster, som trodsede vind og vejr under lørdagens koncerter, og som havde en kæmpe fest, var festivalens naboer Christian Sandbeck og Thomas Thomsen. - Det er noget af den bedste musik, jeg har hørt længe. Synes, det er så fantastisk. Det er sådan noget, vi har brug for her ude i Vandkantsdanmark. Nogle, der tager chancer. Det er en lille smule niche, men det er jo det, der gør det fedt, sagde Thomas Thomsen.

Claus Pedersen (th) med sine naboer Thomas Thomsen og Christian Sandbeck, der begge er svært begejstrede for at have fået en festival som nabo. Foto: Jonas Andersen

Hårdt arbejde Man kan næppe genrebestemme festivalen, da programmet igennem de tre dage var enormt varieret med alt fra blød, afrikansk reggae til heavy metal. - Fællesnævneren er, at det er god kvalitet. Folk har generelt været meget imponeret over kvaliteten af musikken. Der er også nogle af de bands, som vi gerne ser, kommer igen, sagde Claus Pedersen, der fik små tre timers søvn natten til søndag. Blandt et af festivalens hovednavne, nemlig folk rock bandet Workers in Songs, var det også en begejstret forsanger, der blandede sig med publikum efter sin optræden: - Det er en vanvittig charmerende og idyllisk festival, bygget op af en masse ildsjæle. De får en masse ting til at ske her ude i ingenting. Det er en fornøjelse at være med til. Man kan se folk i øjnene og drikke en bajer med publikum, lød det fra forsanger Morten Krogh.

Festivalen fik også besøg af en farverig gæst. Nemlig Grev Lyhne, der i 1998 blev anerkendt som folkets Nar under Amalienborg. Han tilbød både underholdning og spåning. Foto: Jonas Andersen