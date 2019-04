Nordfyns Kommune: Nyt tilbud skal hjælpe sindslidende med afklaring

Særslev: Nordfyns Kommune har etableret fire afklaringspladserne på Fredensbocentret i Særslev.

Målet er at arbejde mere sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende med borgere, der har en sindslidelse.

- Vi ønsker blandt andet at forebygge, at borgere bliver indlagt på en psykiatrisk afdeling. Det er et tilbud, som borgere kan vælge til eller fra i samarbejde og dialog med medarbejdere inden for det specialiserede område, siger formand for social- og sundhedsudvalget Mogens Christensen (V).

Pladserne kan også bruges af borgere, som er udskrevet fra psykiatrisk afdeling, men fortsat har brug for støtte.