Nordfyn viser flaget ved Folkemødet på Bornholm

Nordfyn: Service i landdistrikterne er temaet, når Nordfyns Kommune indbyder til debat på årets Folkemøde på Bornholm 13. til 15. juni.

Nordfyns Kommune er vært for en debat, hvor paneldeltagerne vil give hver deres syn på, hvad der skal til for at borgerne i landdistrikterne kan få samme service som i de større byer.

Formand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Mette Landtved-Holm deltager i panelet. Hun opfordrer til, at debatten ikke kun kommer til at handle om penge, men også alt det, der kan lade sig gøre uden at skulle have penge op af lommerne.

Som optakt til Folkemødet deltager borgmester Morten Andersen i DI Bornholms Erhvervstræf, hvor han skal fortælle om, hvordan Nordfyns Kommune er blevet Danmarks fjerde mest erhvervsvenlige kommune. Kommunaldirektør Morten V. Pedersen skal være paneldeltager i en debat på folkemødet om forudsætninger og forhindringer for innovation i kommunerne.

Endelig deltager borgmesteren også i en debat om fortsat udflytning af statslige arbejdspladser og i en om digital ulighed i landdistrikterne.