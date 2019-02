Nordfyn spørger borgerne: Hvad vil vi med naturen?

Otterup: Hvad betyder det lidt abstrakte begreb "natur" egentlig for os? Skal vi have en mere varieret natur? Og hvor lægger vi vores hovedkræfter, når vi skal bevare og udvikle vores natur?

Det er blandt andet disse spørgsmål, som kommunen vil i dialog med sine borgere om. Det skal munde ud i en kommende naturpolitik.

- Når vi som kommune fremhæver vores naturområder som noget enestående, så skal vi mene noget med det. En naturpolitik kan være med til at præcisere, hvad vi egentlig mener med "natur" og sætte retning for, hvordan vi ser naturen udvikle sig på Nordfyn. Politikken skal være med til at skabe mere opmærksomhed på, at vi har en mangfoldig og varieret natur, og så er det en rettesnor for, hvordan vi som kommune kommunikerer og formidler naturen, siger udvalgets formand, Anders Thingholm (K), Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyns Kommune.