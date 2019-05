Nordfyn i nyt samarbejde, der skal øge patientsikkerhed og trygheden hos borgere, der udskrives til eget hjem

Odense Kommunes akutteam skal fremover hjælpe med at vurdere sygeplejebehovet for patienter fra Nordfyn, inden de udskrives fra sygehus

Det sker ved, at Odense Kommunes akutteam, som har sin daglige gang på Odense Universitetshospital, nu også hjælper med at vurdere sygeplejebehovet hos patienter fra Nordfyns Kommune, inden de udskrives.

Nordfyn: Odense Kommune, Nordfyns Kommune og OUH (Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus) indgår et samarbejde, som sikrer bedre sektorovergange for borgerne i Nordfyns Kommune, når de udskrives fra Odense Universitetshospital.

Base på sygehuset

Noget af det særlige ved Odense Kommunes akutteam er, at det fysisk har base på Odense Universitetshospital. Det sikrer en meget høj grad af kendskab til de patienter, som udskrives til hjemmet, og som kommunen efterfølgende skal færdigbehandle hjemme.

- Vi har allerede et godt samarbejde med OUH på mange områder, men vil gerne forbedre mulighederne for at lave kortvarig behandling hjemme. Samarbejdet med Akutteam Odense giver os en hel anden tilstedeværelse på Odense Universitetshospital, hvor velkvalificerede og kompetente sygeplejersker fra Akutteam Odense kan fungere som Nordfyns Kommunes "øjne". Det vil øge patientsikkerheden og trygheden hos borgere, der udskrives til eget hjem, siger formand for Social og sundhedsudvalget i Nordfyns Kommune, Mogens Christensen.