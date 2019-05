Nordfyn-borgmester: - Flere indbrud skal opklares

Borgmester Morten Andersen (V) finder ingen grund til at klandre Fyns Politi for at være for lidt til stede på Nordfyn. Til gengæld peger han på nødvendigheden af, at der afsættes flere resurser af til at opklare indbrud.

Nordfyn: Af naturlige årsager har borgmester Morten Andersen (V) ikke indblik i, hvad der ligger til grund for, at Fyns Politi undlod at gå videre med indbruddet hos RC Kongen i Søndersø.

Men på det generelle plan mener han, at politiet bør have tilført flere resurser, så en af gevinsterne kan være, at der kommer en større opklaringsprocent. For tiden ligger den på sølle fem procent ved indbrud.

- Det er ikke godt af hensyn til retsfølelsen, og det er et skidt signal at sende til dem, som begår kriminaliteten, at risikoen for at blive pågrebet er så lav. Var opklaringsprocenten højere, var der måske også nogle, som tænkte sig bedre om, siger Morten Andersen.

Han finder ingen grund til specifikt at kritisere Fyns Politi, der har de midler, som de nu engang har.

- Jeg mener heller ikke, at der er grund til sige, at politiet ikke er tilstrækkeligt til stede på Nordfyn, men i den konkrete sag er der selvfølgelig noget, som er gået galt. Min generelle holdning er, at folk på Nordfyn kan være trygge, og at vi har en fornuftig tilstedeværelse af politiet. Man kan altid ønske mere, men jeg føler oprigtigt, at politiet kommer, når der er behov, og de har en fornuftig patruljering heroppe.