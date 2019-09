Nordfyn: Tre uger til at kommentere budgetforslag

Nordfyn: Sidste år vakte det stor opstandelse, da forvaltningen i Nordfyns Kommune kom med bud på, hvordan der kunne spares og herunder ændres markant på den lokale skolestruktur.

I år ser processen med at lægge budgettet ud til at få et mere roligt forløb. Dels ser det omstillingskatalog, som administrationen offentliggjorde mandag, ikke ud til at indeholde spareforslag med samme sprængfarlighed. Dels er kataloget lavet efter det muliges kunst og dermed også behæftet med en vis usikkerhed.

Hvilket skyldes, at det sene valg til Folketinget har skabt forsinkelser i processen for embedsmænd og politikere. De er nødt til at vente på, at en rammeaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening falder på plads.