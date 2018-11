Nordfyn: En del af erhvervsliv på skolebænken for EU-midler

Turisterhverv og detailhandel kan selv være med til at påvirke på indhold og tidspunkt for kurser

Nordfyn: Et samarbejde om gratis kurser til det nordfynske turisterhverv og detailhandel har set dagens lys.

Det er Nordfyns Erhverv og Turisme og Dansk Kyst og Naturturisme, der står bag.

De erhvervsdrivende har selv mulighed for at påvirke hvilke kurser, der skal tilbydes. Erhvervet har også mulighed for at påvirke tidspunkterne.

- Kurserne skal komme erhvervet til gode, og vores ønske var derfor at kunne tilpasse kurserne bedst muligt både i indhold og tidspunkter. Derfor har alle, der ønsker at udvikle deres kompetencer, nu en fantastisk mulighed, hvor hverken økonomi, tid eller indhold er en hindring, siger bureauleder hos VisitNordfyn, Rikke Lindhøj, i en pressemeddelelse. Kurserne betales af EU-midler. Det betyder, at de kan tilbydes gratis og i høj kvalitet.

Rikke Lindhøj opfordrer alle til at komme med deres bud på kurser eller til at melde sig til, når de udbydes.

På nuværende tidspunkt er der lavet et kursusoplæg inden for generel markedsføring, produktion af billeder og tekster samt Facebook.

Der er dog allerede flere erhvervsdrivende, der har meldt ind med ønsker til kurser inden for Facebook samt service og mersalg.

Men der er plads til flere ønsker. Erhvervet kan frem til 15. december melde ind med emner for kurser. Herefter udbydes kurserne, og er der tilstrækkeligt med tilmeldte, bliver de holdt.

For at kunne deltage skal man indgå i kategorien små og mellemstore virksomheder og sælge sit produkt til turister. På neetacademy.dk kan man læse mere.