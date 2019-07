Den anden dag blev der oprettet et anpartsselskab. Der sker flere gange hver dag. Så på den måde ikke nogen usædvanlig hændelse. Nørreby Butikshus ApS hedder selskabet, og bag det formelle navn gemmer der sig en opløftende historie - en historie, som kan inspirere andre til at gøre det samme.

Med selskabet som afsæt er der udsigt til, at Nørreby igen får en dagligvarebutik efter brugsens konkurs i foråret. Årsagen til den positive nyhed er en gruppe initiativrige borgere, hvoraf nogle også har skudt private midler i ApS'et. Uden dem ingen genoplivning af butikslivet med tilhørende tankanlæg i den lille by. Ifølge talsmand David Lorentzen bliver det med 99 procents sikkerhed igen muligt at købe dagligvarer i landsbyen.

Dagrofa understøtter projektet. Tilsyneladende har dagligvarekoncernen fundet et bæredygtigt forretningsgrundlag til butikker i selv ganske små byer. Ifølge Dagrofa er der de seneste år oprettet 50 Min Købmand, som er en mindre dagligvarebutik, der passer til landsbyer på cirka 500 indbyggere. Dertil kommer 20 såkaldte Let-Køb, der er endnu mindre butikker, og som passer i landsbyer ned til 300-400 indbyggere. Endelig er der oprettet ti Spar, som er et supermarked, der kræver cirka 1000 indbyggere.

Alt i alt er det med til at bekræfte, at borgerne i Nørreby ikke er naive fantaster. Selvfølgelig kommer alt i sidste ende til at handle om, hvor mange penge borgerne handler for. Men hvad der er under opsejling i Nørreby virker til at være endnu et opløftende eksempel på, at der findes en kur mod butiksdøden.

At den onde cirkel kan brydes og dermed i sidste ende måske være en afgørende faktor for, at landsbyen overlever.

Tiden må være inde til at gøre op med forestillingen om, at det kun er et spørgsmål om tid, før den sidste dagligvarebutik i en dansk landsby er lukket. Tværtimod bør det med realismen i behold være tilladt at drømme om, at andre nordfynske landsbyer inspireret af succesfortællingen fra Nørreby begynder at pusle med lignende planer.

Hvad med eksempelvis i Hårslev, hvor der bor flere mennesker end i Nørreby, men hvor brugsen lukkede for efterhånden mange år siden?