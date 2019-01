Det er de to største navne i dansk cyklecross-historie, der onsdag den 16.januar kigger forbi Bogense Bibliotek for at fortælle om sportsgrenen forud for VM i Bogense.

Bogense: Glæder man sig til, at Bogense i den første weekend af februar danner ramme om verdensmesterskaberne i cyklecross, men ikke er helt dus med denne særdeles tilskuervenlige sportsgren. Ja, så vil et par timer på Bogense Bibliotek sandsynligvis være givet godt ud.

Onsdag den 16. januar kan man opleve de to største personligheder i dansk cyklecross historie, når den indtil videre eneste danske verdensmester, Henrik Djernis, og landstræner Kim Petersen lægger vejen forbi for gennem et både underholdende og let tilgængeligt foredrag at klæde tilskuere og andre interesserede på til den store begivenhed.

- Det er intet mindre end et scoop, at to så store navne besøger Bogense så tæt på VM, lyder vurderingen fra Peter Ginnerskov, Nordfyns Erhverv og Turisme. Han er projektansvarlig for mesterskaberne.

- De fleste danskere vil kunne huske, da Djernis i en periode på næsten 20 år fejede al modstand til side og udover VM-guld i Italien i 1993, vandt 16 danske mesterskaber på 17 år samtidig med, at han hjemførte tre VM-guldmedaljer i mountainbike. I hans tilfælde er det vist helt på sin plads at anvende betegnelsen legende, som jo ellers er blevet en anelse devalueret med tiden, siger Peter Ginnerskov.