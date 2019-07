Nedtælling til folkefest i Bogense: Havnen skal tømmes

Et større puslespil med krav om store sejlmæssige færdigheder venter, når over 50 bevaringsværdige træskibe i weekenden anløber havnen i Bogense.

Bogense: Havnen skal tømmes.

Ikke for vand, men for de både der i forvejen ligger der. Proceduren bliver den samme som sidste år, hvor Fyn Rundt for Bevaringsværdige Træskibe også begyndte i Bogense. Der kommer i den kommende weekend over 50 af de gamle skibe og for at give dem den nødvendige plads til at lægge til kaj, er det påkrævet, at andre både fjernes fra det smalle havneindløb.

Nedtællingen til et større logistisk puslespil er begyndt. Skal det gå op, skal skibene ikke bare ind efter et bestemt mønster. De skal også hver og én bakke ind, så de nemmere kommer ud igen, når starten går mandag. Akkurat som når man bakker med en bil, stiller det også krav om særlige kundskaber til skipperen på et gammelt sejlskib at bakke - og særligt når der i Bogense ikke skal mange meters udfald til, før skibet ramler ind i kajen eller i andre skibe.

Thomas Fløjborg-Lading, maritim leder i Bogense Havn og Marina, hæfter sig ved, at den møjsommelige øvelse heldigvis forløb fint sidste år.

- Vi kommer også denne gang til at sejle rundt i en jolle og dirigere folk, når de ankommer i de gamle sejlskibe, fortæller han.