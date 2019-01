Bogense: Birthe Kjær navngav en rød rose ved Rosenfestivalen i Bogense for to år siden. Sidste år var det kun muligt at få fat i en udgave, som er formeret ved stikling. I år er den udgave, som er podet på en stærkere rod, klar til at komme i haven.

Den rose, som er okuleret, er stærkere end den, som er formeret ved stikling. Når en rose formeres ved stikling, sætter den sin egen rod. Når den derimod okuleres, altså podes på en stærkere rod, bliver rosen mere hårdfør, fortæller Finn Jensen fra Grønløkkes Planteskole.

For to år siden blev rosen navngivet, efter flere års forædlingsarbejde. Efter yderligere to års produktion, er den okulerede udgave nu endelig klar til at komme i haven. Selvom rødderne er hårdføre, er der dog stadig ting, som er vigtige at huske, når man sætter dem i jorden.

- Når man sætter den i jorden, må rødderne ikke nå at blive tørre. Man skal undgå, at den ligger for længe med blottede rødder. Der er tale om ganske få minutter, fortæller Finn Jensen.

Med Birthe Kjærs røde rose, er det muligt at male haven rød, også i den kommende rosensæson.