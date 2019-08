Navarana fletter vikingebånd: Fredelige vikinger til festival

Bogense: Temaet for årets Rosenfestival er nordisk mytologi, og derfor er der naturligvis også vikinger til stede i gadebilledet som udsendinge fra Nordfyns Vikingemarked, der finder sted i weekenden den 31. august og 1. september.

En af dem er Navarana Hertzum fra Odense, der i sit ikke-vikinge liv er lærer - med historie som linjefag.

Under et åbent telt på pladsen i den ene ende ad Adelgade - tæt på Østre Engvej - sidder hun og fletter bånd på vikingemanér.

Hun bruger en flettemetode, der er brugt på bånd fundet ved Skjoldehamn i Norge, hvor der er fundet en hel dragt med bukser, skjorte og hue og altså med flettede bånd brugt som bælte og som snor i bukserne.

- Der er fem forskellige flettemetoder fra vikingetiden. Jeg mestrer de fire, fortæller Navarana Hertzum, der er med i gruppen Odinsvig og ud over fletteteknikker også er ferm til nålebinding. Det er en af de ældste måder at lave tekstiler på. En metode hun blandt andet bruger til at lave sokker med.

Navarana Hertzums kæreste er også viking. Han er kriger, og de to planlægger at deltage i fem vikingemarkeder i denne sæson og slutte af i Glavendruplunden.

Ud over den flettende viking kan man også møde en arbejdende smed og kæmpende krigere i de nordfynske vikingers bod.