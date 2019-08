Naturstyrelsen om stor dådyrbestand på Æbelø: Hele økosystemet under pres

Lars Erlandsen Brun er vildtkonsulent i Naturstyrelsen på Fyn, og han fortæller, at de i styrelsen er bekendt med, at der har været problemstillinger på Æbelø, og at situationen kan have vidtrækkende konsekvenser.

- Det er klart, at med de belægningsgrader, som man kommer op på der, så betyder det med sådan nogle grove græssere, at alt hvad der kan ædes, bliver ædt fra jorden og lige så langt op, som de kan nå. Jeg har ikke selv været ovre på Æbelø og se det, men det må give et enormt pres på vegetationen.

Og det ikke kun øens beplantning, der vil blive påvirket af de mange dådyr. En stort antal dådyr vil have indflydelse på hele økosystemet, fortæller Lars Erlandsen Brun.

- Når der er sådan en decideret overgræsning, så får det en række konsekvenser, og det er ikke kun i forhold til floraen. Så er det hele det liv, der er knyttet dertil, altså hele økosystemet, det går ud over. Dermed har det også betydning for insekter og andre arter som fugle, frøædere, der æder græsfrø og tidselfrø. Overgræsning påvirker hele systemet på sådan en ø, hvor underskoven og dermed bosteder for dyrene kan forsvinde.