Natligt drama foran Matas

Otterup: Det gik ikke efter planen, da to personer natten til torsdag forsøgte at begå indbrud i Matas i Otterup. De to ankom til stedet i en bil, som de parkerede foran Matas, fremgår det af politiets døgnrapport.

Kort efter forsøgte den ene af mændene at komme ind i butikken ved at smadre et vindue. Det gav et så højt brag, at en person, der bor tæt ved, så ud af sit vindue og derfor efterfølgende var i stand til at fortælle politiet om hændelsen og give et signalement af den ene mand.

Trods det ihærdige forsøg på at smadre vinduet, lykkedes det ikke manden at komme ind i Matas, så mændene fik intet udbytte med sig. Vidnet så, at der sad en mand ved rattet i den ventende bil uden at kunne give et nærmere signalement af ham. Den anden mand var dansk af udseende, almindelig af bygning, cirka 25 år, cirka 1,75 meter høj. Han var iført grå bukser, en sort dynejakke af mærket Peak Performance.

Bilen, makkerparret var kørende i, var en sort Golf GTI.