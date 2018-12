Natlig tanke førte til privat julehjælp: Med ét tog julevenligheden over

En gavmild tanke blev hurtigt til mange flere. Nu giver fem familier i Søndersø 4.900 kroner væk til andre familier, der har brug for støtte i julen.

Søndersø: Den aften kunne Benny Hansen ikke sove. Han vidste ikke rigtigt hvorfor, og han vendte og drejede sig i sengen. Lidt over midnat den 6. december satte han sig ned i stuen, begyndte at tjekke sin telefon for Facebook-nyheder, og dér gik det op for ham. - Jeg så et Facebook-opslag, hvor nogen søgte hjælp på andre familiers vegne op til jul. Forældre, som måske ikke kunne give deres børn den jul, de gerne ville. Og der løb mit hjerte af med mig. Et par momenter senere havde Benny Hansen forfattet sit eget opslag, hvor han fortalte, at han den 22. december i SuperBrugsen i Søndersø ville give 1000 kroner til hver af to familier, som havde brug for hjælp i julen. Nu søgte han så bare nogle modtagere af dem. Da han gik i seng, sov han godt, og da han vågnede op, ramte overvældelsens glæde ham.

- Jeg havde det lidt stramt med at skulle være dommer over, hvem der skulle have. Jeg ville sikre mig, at de rette fik, og at de familier ikke blev udstillet. Så derfor søgte jeg råd. Benny Hansen, initiativtager til privat julehjælp.

Flere meldte sig, efter Benny Hansens Facebook-opslag havde spredt glæde på den lokale Søndersø-gruppe. Foto: Mikkel Hamann Jensen

Det spredte sig Til Facebook-opslaget havde han ikke kun modtaget en masse rosende ord. Flere begyndte i løbet af den 6. december også at melde ind med julegavmildhed i Søndersø. - En kvinde sagde, at hun gerne ville donere en masse legetøj, og Pizza In donerede et gavekort. Det var helt vildt, fortæller 46-årige Benny Hansen. Et par enkelte havde også kontaktet ham, fordi de netop søger hjælp til julen. På daværende tidspunkt havde han ikke overvejet, hvordan han skulle vælge mellem de forskellige ansøgere, så han kontaktede en gruppe af familier, som, vidste han, havde lavet samme velgørende tiltag sidste år. - Jeg havde det lidt stramt med at skulle være dommer over, hvem der skulle have. Jeg ville sikre mig, at de rette fik, og at de familier ikke blev udstillet. Så derfor søgte jeg råd, lyder det fra Benny Hansen. Men han fik ikke bare råd med på vejen. Også de familier følte trang til at hjælpe igen i år, da Benny Hansen kontaktede dem, så de meldte sig på til den 22. december. To anonyme familier meldte sig senere på, så nu giver de i alt 4.900 kroner væk; altså 700 kroner til syv familier, så de kan få en god jul.

En god gerning Så Benny Hansens midnatstanker i begyndelsen af december kickstartede flere andre velgørende tanker i Søndersø. Den 20. december udvælger de sammen de syv familier, der skal købe ind for 700 kroner i SuperBrugsen på vilkårlige tidspunkter. Og gerningen har brugsuddeler Michael Bjerg det fint med. - Det er jo gjort i den bedste mening. Det er vigtigt for os, at det ikke fremstår som et reklamestunt, men blot hvad det er: En god gerning, siger Michael Bjerg. Lions Club Søndersøs sælger juletræer og lotterisedler til og med den 23. december ved SuperBrugsen, hvor overskuddet bruges på julegavekurve til trængte familier i julen. Så julegavmildheden lever højt i Søndersø.