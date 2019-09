Natkirke i Søndersø med sydstatsmusik

Søndersø: Natkirke er ikke kun noget, der hører til i de store byer. Præst og menighedsråd i Søndersø Kirke har besluttet at holde natkirke med musik, ord, kaffe, rødvin og fællesskab fredag 6. september fra 20 til 23.

Natkirke er en mulighed for at være sammen i kirkens rum med musik og sang, lystænding og bøn og med frihed til at komme og gå, som man vil.

Aftenens band spiller musik med rod i de amerikanske sydstater i den musik, der har rødder der, og som knytter sig til sange på marker i stærk sol - og rytmer i kirker hver eneste søndag. Det er lyden af støv, sjæl og håb, fortæller arrangørerne. /exp