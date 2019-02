Nabo med perfekt udsigt til VM: - Jeg kan ikke få armene ned

Jesper Gantzhorn fra Bogense kan nærmest røre ved cyklecross-rytterne fra sin baghave, der grænser op til skråningen ved Bogense Kirke. Han er særdeles begejstret over, at byen er vært for en så stor sportsbegivenhed.

Bogense: Når en kæmpe sportsbegivenhed som VM i cyklecross kommer til Bogense, kan det ikke undgås af de nærmeste naboer vil blive generet. Jesper Gantzhorn bor med sin hustru Mai-britt i Kirkestræde, hvor der er ind- og udgang til eventpladsen. Avisen er blevet inviteret indenfor i det hyggelige hjem tæt ved Bogense Kirke. Jesper Gantzhorn er ikke længe om at få ført os ud i haven. Herfra er der formentlig en af de allerbedste udsigter ud over området ved Bogense Kyst Camping, som denne weekend udgør en vigtig og stor del af den 2,8 kilometer lange cyklecross-rute. Jesper Gantzhorn kan nærmest røre ved rytterne fra sin terrasse, når de kæmper sig op ad de mudrede skråninger ved kirken. Han er stolt over, at sådan et stort arrangement er havnet i Bogense. - Jeg kan simpelthen ikke få armene ned. At VM i cyklecross er endt i lillebitte Bogense - det er bare så positivt, konstaterer han.

Jesper Gantzhorn har fra sin terrasse formentlig en af de allerbedste udsigter til VM i cyklecross i Bogense. Foto: Emil Hermann.

Fået fribilletter Jesper og Mai-britt Gantzhorn er nogle af de naboer til VM-pladsen, som har fået fribilletter af Nordfyns Erhverv og Turisme, fordi de bliver påvirket af arrangementet. De har selv søgt om at få fribilletterne tilsendt. - Som du nok kan høre, gør det mig ikke noget, at løbet nærmest er flyttet ind i min baghave. Jeg skal opleve løbet og stemningen både lørdag og søndag, fastslår Jesper Gantzhorn og tilføjer: - En by som Bogense lever primært af turismen. Jeg synes, at byen er dygtig til at tiltrække og afvikle store arrangementer. Rosenfestivalen er et kæmpe trækplaster og får 30.000 til 40.000 gæster til byen hvert år, og nu kommer de gamle træskibe fra Fyn Rundt tilbage til Bogense igen til sommer. I weekenden 20.-21. juli 2019 bliver Bogense igen startby for det tradionsrige Fyn Rundt for bevaringsværdige sejlskibe. Det var havnebyen i øvrigt også i 2018.