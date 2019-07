Torben Juul ejer Bogenses ældste hus, der er fyldt med historier. Blandt andet fandt en arkitekt for nogle år siden et tilmuret kælderrum mellem de to nuværende kældre. Tidligere er der fundet bopladser helt tilbage fra jernalderen på grunden i Adelgade. Nu skal det hele kortlægges i en bygningsarkæologisk undersøgelse. Foto: Thomas Gregersen