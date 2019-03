Musikskolen holder fløjtedag på Søndersø Skole

Søndersø: Søndersø Skole afd. Nordmark afholder fløjtedag for 3. klasser i samarbejde med Nordfyns Musikskole. Klasserne har besøg af fløjtemusiklærere fra Nordfyns Musikskole. Kl. 12.20 er der koncert for andre klasser, forældre med flere, hvor musikskolen stiller med et lille band, der spiller til 3. klassernes sang, spil og bevægelse, lyder det i en pressemeddelelse fra musikskolen.

Torsdag 14. marts foregår det i aulaen på Søndersø Skole. 120 elever deltager.

- Blokfløjtedagen er kun en af de dage, hvor skolerne og Musikskolen arbejder sammen omkring elevernes musikalske udvikling. Vi har netop haft Dansens Dag for alle skolernes 2. klasser. Senere på året har vi Gospel Dag for alle 5. klasser med gæsteinstruktøren Janne Wind. Derudover afvikler Nordfyns Musikskole i samarbejde med folkeskolens musiklærere seks årlige netværksdage, hvor vi underviser hinanden, modtager kursus, udvikler ideer og evaluerer, lyder det fra Nordfyns Musikskole.