Musikfestival med bisoner i baggrunden: - Jeg nyder helst bisoner på en tallerken eller på afstand

Morud: Selvom et par dystre regnbyer torsdag over middag trak op over bisonfarmen Ditlevsdal, var der god stemning på Ditlevsdal Open Air, som begyndte med klassisk amerikansk musik, mens duften af bisonbøffer spredte sig ud over pladsen.

Nogle af de første ankomne var ægteparret Buller og Jette Rasmussen fra Odense, som havde medbragt campingvogn. De er begejstret for det lokale initiativ og imponeret over udsigten.

- Vi har glædet os til det, og det er hyggeligt at se bisonerne i baggrunden. Det er virkelig en flot udsigt, lød det fra Buller Rasmussen.

Jette Rasmussen var spændt på, hvor tæt hun skulle campere på de store bisoner, som hun helst vil nyde på afstand eller på en tallerken.

Selvom de har været her før, når de har skulle forkæle sig selv med god mad, var det en glædelig overraskelse, da Ditlevsdal også annoncerede en musikfestival med navne som Johny Madsen og Poul Krebs, som ægteparret glæder sig til at opleve.

- Det er ikke utænkeligt, at vi tager her til igen næste år. Det er nemt, behageligt og afslappende, sagde Buller Rasmussen.