Mus lukker Rema 1000: Butik åbner igen i løbet af fredagen

Otterup: Rema 1000 på Horsebækvej i Otterup var torsdag nødsaget til at lukke butikken, da en kunde havde set en mus i butikken.

- Vi holdt lukket halvdelen af dagen i går (torsdag, red) og har fået sat spærreplader op og spredt mel ud på gulvet for at se efter spor, og melet har ligget på gulvet natten over. Vores eksterne skadedyrsbekæmper oplyser, at musen er selv løbet ud af butikken igen, for ellers ville den have lavet spor, oplyser købmand Ole Mortensen.

- Vi er i fuld gang med at gøre rent de steder, hvor den har været, så vi forhåbentlig kan åbne omkring fredag middag. Musen er løbet ind ad skydedøren sammen med en af vores kunder, og så var der en kunde, der fik øje på musen i butikken, oplyser købmand Ole Mortensen.

Ole Mortensen er træls over, at den uheldige lukning koster butikken mange penge, men han har mest ondt af de kunder, der har mødt en lukket indgangsdør.

- Det er mest ærgerligt for de kunder, der er gået forgæves. Udgiften i forbindelse med lukningen af butikken løber hurtigt op i et par hundrede tusinde kroner, inden vi er færdige med rengøring, smide ubrugelige varer ud, tabt omsætning osv.

I februar 2018 havde Rema 1000-butikken besøg af en rotte. Den blev fanget og slået ihjel. Omkring fem dage var butikken lukket.