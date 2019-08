Multibane officielt indviet i Hårslev

Faciliteterne ved Hårslevhallen er nu opgraderet. En gammel tennisbane er forvandlet til en ny multibane, hvor der både kan spilles håndbold, fodbold og tennis.

Hårslev: Den har egentlig stået færdig i noget tid. Lørdag formiddag blev den nye multibane ved Hårslevhallen officielt indviet. Den nye løber var rullet ud, og den røde snor blev klippet af Mogens Christensen (V), formand for Social- og Sundhedsudvalget. Nordfyns Kommune har nemlig været en vigtig medspiller i multibane-projektet, fortalte Lasse Mogensen, formand i Hårslev Boldklub og medlem af bestyrelsen i Hårslevhallen. - Kommunen har betalt de 700.000 kroner, som multibanen har kostet. I boldklubbens bestyrelsen havde vi snakket om, at det kunne være fedt med en multibane, og hurtigt fik vi hjælp fra Arne Appelgren, konsulent ved DBU Fyn. Kommunen og DBU Fyn har siden da stået for byggeriet, så vi har faktisk ikke selv brugt ret mange ressourcer på det her projekt. Vi er mega stolte over, at vi nu har fået en multibane, som vores lokale borgere får store glæde af. Kunstgræsset er lagt på den asfalt, hvor der tidligere var tennisbane. Det har man sparet en del penge på, og derfor kunne multibanen blive større, end man havde håbet på.

Pia Hvid Hansen (tv), formand for Hårslev Hallens bestyrelse, benyttede også lejligheden til at sige noget om den nye multibanes betydning for lokalområdet. Foto: Emil Hermann

Nyt lysanlæg Nordfyns Kommune har fra 2018 til 2022 afsat 2,8 millioner kroner til multibaner i nordfynske landsbyer. Hvert år kan en landsby søge om at få 0,7 millioner kroner. Hårslev var den første, Skamby er den næste og de sidste to i 2020 og 2021 er der endnu ikke sat navne på. På den nye multibane i Hårslev er der også sat et nyt lysanlæg op hele vejen rundt om banen. Der er et fodboldmål i hver ende samt bander hele vejen rundt. På midten af banen kan et tennisnet sættes op. Der kan dog ikke spilles tennis og fodbold samtidig. Det var dog ikke kun den nye multibane, der blev fejret på denne flotte solskinslørdag. Hårslevhallen 25 års fødselsdag blev også markeret, og der var derfor masser af aktivitet i hallen. E-sport i cafeteriet, familiebadminton og børnehåndbold i hallen. Derudover var det muligt at se Hårslevs to seniorhold spille på hjemmebane. De spiller i henholdsvis Serie 3 og Serie 4. Der var pølser, slush ice, popcorn og fadøl til de fremmødte.

Udvalgsformand Mogens Christensen, der selv bor på en gård lidt udenfor Hårslev, havde fået lov til at klippe den røde snor. Foto: Emil Hermann