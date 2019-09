Mulige besparelser: Næste skridt kan blive protestmarch med kørestole, stokke og rollatorer

Nordfyns Kommune rasler med sparesablen og foreslår, at fastansatte på Seniorhusene i Otterup og Søndersø erstattes af frivillige. Det får nu brugerne af seniorhusene til at gå på barrikaderne.

- At komme her i seniorhuset har simpelthen hjulpet mig så meget, for jeg lever selvfølgelig med en sorg, men jeg har fået et utroligt godt liv alligevel. Jeg går til gymnastik, engelsk, IT og spil. Og det ville slå jorden væk under mig, hvis jeg ikke havde de muligheder. Det er så vidunderligt, at man kan få sin dagligdag til at gå, og at familie og venner siger "Gud, er du ikke hjemme i dag, har du travlt?", og at man næsten er nødt til at sige nej til besøg i hverdagen.

En af dem er 81-årige Bente Schebye. Hun har stor glæde af seniorhuset i Otterup, og hun begyndte at komme i huset, da hendes mand døde for små to år siden.

Otterup: Forud for de kommende budgetforhandlinger foreslår Nordfyns Kommune, at man fjerner den kommunale bemanding på seniorhusene i Otterup og Søndersø og lader dem fungere 100 procent som foreninger. I seniorhusene er der tilbud om kreative aktiviteter, træning, motion og socialt samvær som en del af den forebyggende indsats på ældreområdet.

Nordfyns Kommune har to seniorhuse, et i Otterup og et i Søndersø.I seniorhusene er der tilbud om kreative aktiviteter, træning, motion og socialt samvær som en del af den forebyggende indsats på ældreområdet. Der er sammenlagt cirka 600 brugere af seniorhusene i Otterup og Søndersø. Heraf er 312 brugere med på et af seniorhusenes motionshold, og derudover kommer mange på egen hånd og benytter sig af seniorhusenes træningsredskaber. Brugerne betaler hver 111 kroner om måneden i kontingent.

20 brugere af Seniorhuset i Otterup mødte torsdag op for sammen at skrive en protestskrivelse til Nordfyns Kommune. Foto: Nils Svalebøg

Ødelægger velfungerende hus

Brynhild Lange på 70 år er også bruger af seniorhuset i Otterup, og hun mener, at seniorhusene yder en forebyggende indsats, som modvirker, at man får større udgifter andre steder i systemet.

- Med forslaget ødelægger de et velfungerende hus, og jeg kan selv tale på vegne af gymnastikholdet, hvor vi hver uge er mange, der møder op for at holde os selv i gang. Og det er en af årsagerne til, at vi gør oprør, fordi de vil have, at det også skal være frivillige, der skal stå for gymnastikken.

Det dur nemlig ikke, understreger Brynhild Lange, som advarer mod, at manglende eller ukvalificeret gymnastik kan munde ud i andre og større udgifter for kommunen.

- Hvis du laver skader på din krop, så bliver der senskader for kommunen på sygehusene. På den måde kommer der jo udgifter på sygehusene, i stedet for at vi selv holder os i gang. Og man har jo altid bedt os om at holde vores kroppe i gang, men det vil man så straffe os for, at vi gør nu.