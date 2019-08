Motorcyklist alvorligt kvæstet i solostyrt

En mandlig motorcyklist kom mandag formiddag alvorligt til skade, da han kørte galt på sin motorcykel i Søndersø, fortæller vagtchef Thomas Bentsen fra Fyns Politi.

- Han vælter i en soloulykke og ryger ud i rabatten og kommer relativt alvorligt til skade, fortæller vagtchefen om ulykken.

Den mandlige motorcykelkører bliver fragtet til OUH, hvor man konstaterer, at han har et brud på lårbenet, men derudover frygter lægerne ifølge vagtchefen også for, at der kan være indre skader.

- Han er til observation nu, siger han.