Morud får ny busrute til Odense

Når letbanen åbner, får borgerne i Morud en ny busrute til Odense. Og mulighed for som bruger af den kollektive trafik at komme gennem Odense uden først at skulle gennem centrum.

Den nye forbindelse gør det let at komme videre med letbanen fra Tarup Center og Rosengårdcentret - og dermed samtidig gør det muligt at komme hurtigere på tværs gennem byen uden først at skulle gennem centrum.

Det sker på den måde, at den nuværende rute 23 til Morud bliver erstattet af en bybus-ringrute syd om centrum. Gående fra Morud til Fraugde. Det fremgår af planen Bynet 2021, som forleden blev vedtaget af By- og Kulturudvalget i Odense Kommune.

Morud: Når Odense Letbane efter planen åbnes i efteråret 2021, kommer det også borgerne i Morud og Bredbjerg til gode. Forstået på den måde, at de to byer bliver koblet på den centrale infrastruktur i Odenses kollektive trafiknet.

Behov for information

Rasmus Gade, tovholder i Busbanden 5462, der er en gruppe under Morud Lokalråd, glæder sig over, at det som bruger af den kollektive trafik bliver lettere at komme gennem byen uden først at passere centrum. Busbanden har de seneste år bidraget til, at flere borgere i Morud er begyndt at benytte bussen.

Det tager tid at ændre vaner, og Rasmus Gade påpeger, at det givetvis heller ikke kommer fra den ene dag til den anden, at folk bliver fortrolige med og tager det nye trafiksystem til sig. En del af tilvænningen bliver, at man skal skifte undervejs.

- Når man ikke længere kan køre nonstop fra A til B, ved vi erfaringsmæssigt, at det er en barriere, som skal overvindes. Derfor forudser vi også et behov for en stor informationsindsats, siger Rasmus Gade.