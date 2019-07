Mor til tre og nu også selvstændig maler

Mette Skøtt er netop sprunget ud som selvstændig maler i Bogense. Efter halvanden måned er hun blevet bekræftet i, at der er plads til hende i markedet. Hun vil ikke være den billigste. Fokus er at levere høj kvalitet og service.

Bogense: Sædvanligvis rækker en arbejdsuge på 37 timer ikke, når man prøver lykken som selvstændig. Dertil skal lægges den tid og de kræfter, det også kræver at have tre mindre børn, og man ender umiddelbart med billede af, at Mette Skøtt, Bogense, har sit at se til.

For halvanden måned siden begyndte hun som selvstændig maler. Og vel kan det være et puslespil at få dagligdagens ender til at nå sammen, men facit er, at hun, godt hjulpet af sin mand, er, hvor hun helst vil være. Efter 10 år som professionel maler er det en drøm at stå på egne ben.

Mettes Malerservice hedder firmaet, hvor ordet malerservice er valgt med omhu. Nogle sagde til hende, at det var for langt og lød lidt gammeldags. For hende symboliserer det præcist, hvad hun gerne vil signalere og stå for.

- Jeg kommer ikke til at konkurrere på prisen. Jeg yder en service og leverer en kvalitet, man ikke får, hvis man går efter den laveste pris. Folk er kommet til penge efter finanskrisen, og nogle bruger dem heldigvis på at få malet, så de i stedet kan være mere sammen med børnene, eller hvad de nu vælger.

Mette Skøtt er allerede blevet bekræftet i, at der er plads til hende i markedet. Takket være sin tidligere arbejdsgiver, malermester Thomas Eriksenen i Middelfart, har hun sideløbende med de nordfynske opgaver også fået en del at lave i Trekantområdet.

- Jeg elsker at komme ud til kunderne, og jeg glæder mig over, at de har taget godt imod, hvad jeg har lavet for dem.