Modtager af kulturprisen Årets Elle: Kaj og Vera hædret

- De har i årtier arbejdet for kulturen og folkeoplysningen på Nordfyn, men ikke mindst siden de gik på pension, har de brugt det meste af deres vågne tid til at arrangere, lede og oplyse til gavn og glæde for mange med et væld af aktiviteter i alle vore tre gamle kommuner.

Den fynske kulturpris

På den nordfynske kulturdag, der blev holdt for første gang, blev Nordfynsspillene årets nordfynske kandidat til Den Fynske Kulturpris med deres opsætning af Shrek the Musical. Nordfynsspillene gjorde en stor indsats for at omdanne lokalområdet til et stort Shrekland, herunder det lokale handelsliv, som optakt til musicalen. Nordfynsspillene har understreget relevansen og betydningen af friluftsteateret - særligt steder, hvor der ikke findes et etableret teaterhus, hed det i begrundelsen.

Årets Ungetalent blev uddelt af Nordfyns Ungeråd. Årets vinder modtog ikke prisen for et "talent" i klassisk forstand, men i stedet for sine personlige egenskaber. Nina Kathrine Vinther Hansen blev årets Ungetalent for at udvise overskud og omsorg for sine omgivelser, og viljestyrke til at opnå mål, der ikke er lige for i livet.