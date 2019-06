Mindst fem år med pesticider

Nordfyn: Hos Nordfyns Vandværk finder man i starten af 2014 kartoffelsvampemidlet CGA 108906, der flere gange siden har ligget over grænseværdien.

22. september 2017 bliver der første gang udtaget vandprøver til analyse for desphenyl-chloridazon i vandværkets fire boringer og det vand, vandværket sender ud til sine forbrugere. I drikkevandet finder man koncentrationer på 40 gange kvalitetskravet.

20. oktober 2017 bliver fundene bekræftet i en ny undersøgelse.

Februar 2018: En kortlægning viser, at mindst 113 ud af landets 2500 vandværker har sendt vand ud til forbrugerne med mængder af desphenyl-chloridazon, der overskrider grænseværdierne. Derudover er pesticidet også fundet i mængder under grænseværdien hos yderligere 214 vandværker.

Maj 2018: Nordfyns Vandværk varsler prisstigninger, da man står overfor udgifter på op til 8-10 millioner kroner til etablering af en nødforbindelse og et nyt kildefelt. I første omgang er målet at finde rent vand i et skovområde ved Dalene.

August 2018: I en prøveboring finder man nogle nye typer pesticider i området ved Dalene.

Med hjælp fra Vandcenter Syd beslutter man sig for at søge efter vand i et område ved Pugholm.

13. november: Nordfyns Kommune giver tilladelse til at etablere og afprøve to boringer ved Pugholm/Norup.

Januar 2019: Klagenævnet modtager to klager mod prøveboringen, og klagerne har opsættende virkning, så projektet udsættes.

1. februar 2019: Nordfyn får en ny vandforsyningsplan, der indenfor en 12 årig periode skal sikre en fremtidig forsyning af rent drikkevand.

Februar 2019: Den ene klage afvises og den 1. maj afvises den anden klage.

14. maj: Den første klager anker afvisningen af hans klage, så indtil videre står sagen stille igen.