Mindre overskud

Kort om regnskabet

Ledelsesberetning:Ledelsen skriver selv følgende i regnskabet: "Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen. Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende."



Kiropraktisk Klinik Søndersø ApSHjemsted: Søndersø



Regnskabstal for 2017/18 (Tal for forrige regnskabsår i parentes):



Brutto-fortjeneste/-tab: 1,1 millioner kr. (1,3 millioner kr.)



Resultat før skat: 71.894 kr. (288.000 kr.)



Resultat efter skat: 56.076 kr. (225.000 kr.)



Egenkapital: 590.780 kr. (638.000 kr.)