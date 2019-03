Miljøbevidste borgere: Hvert døgn indsamles der 300 kilo plastik

Indsamlingen af plastik i de nordfynske husstande, der begyndte først i februar, er kommet flyvende fra start. Borgerne er glade for ordningen og bliver stadigt bedre til at sortere affaldet, oplever vognmand Erik Rasmussen og Lars Rasmussen, leder af Genbrug og Renovation i Nordfyns Kommune.

- Tendensen er, kan vi allerede se, at man visse steder kan nøjes med en mindre renovationspand og på den måde spare lidt penge, fordi plastik nu ryger et andet sted hen, siger Erik Rasmussen og glæder sig over måden, at borgerne har modtaget forsøgsordningen.

Erik Rasmussen og hans medarbejdere er imponeret over, hvordan at folk, fordelt på de godt 13.000 husstande i Nordfyns Kommune, på kort tid er blevet bedre til at sortere plastik, hvilket kan aflæses i de mængder, de indsamler.

- Det ser rigtigt fornuftigt ud, og jeg er sikker på, at endnu flere vil begynde at sortere og sætte deres affald ud, siger han.

- Fortsætter vi på den her måde, er det med, at der bliver samlet omkring 25 procent mere ind i løbet af året end de 100 tons, der var kalkuleret med, siger han.

- Vi kommer, tror jeg, snart op på at indsamle et halv ton plastik i døgnet, fortæller vognmand Erik Rasmussen fra Lunde Vognmandsforretning, der med en skraldevogn kørende fem dage om ugen forestår indsamlingen.

Nordfyn: Forsøget med at indsamle plastikaffald fra husstandene i Nordfyns Kommune begyndte 4. februar og er allerede en succes. Anderledes er det vanskeligt at konkludere.

- Det er som om, at mange borgere har et stærkt ønske om at komme af med deres plastik på en ordentlig måde.

Hver husstand har lov at aflevere så mange poser med plastik, som der er behov for. Poserne skal man selv sørge for at købe. Foto: Nils Svalebøg

Udfordringen er, at poserne med plastik er så lette, at de nogle gange blæser væk. Det har fået nogle borgere til at "gemme" poserne bag renovationsspanden. Andre har forsøgt at sætte poserne fast på en hegnspæl, de har opsat til formålet. Her er dilemmaet, at poserne skal være frit tilgængelige for renovationsarbejderne.

Renovationsarbejderne mødes af en del spørgsmål. Så som hvilke typer plastik, der skal genanvendes? Og i hvilken stand, det skal afleveres? Ligeledes er der her i begyndelsen en del tvivl om, hvor at poserne med plastikaffald skal sættes. Svaret er, at poserne akkurat som den normale renovationsspand skal placeres i skel.

Modargumentet mod at hente oftere er, at ordningen så også vil blive dyrere.

Erik Ramussen fortæller, at de indtil videre har set gennem fingre med, at reglerne ikke er fulgt 100 procent. Ligesom renovationsarbejderne også har samlet de poser op, som er blæst væk og havnet i hække og lignende steder. Der tegner sig et mønster af, at frekvensen med at hver husstand får hentet plastik én gang hver ottende uge måske er lige i underkanten. Erik Rasmussen oplever, at der i visse husstande er samlet så mange poser med plastik, at det kan være svært at få plads til.

Et stærkt ønske

Han føler sig overbevist om, at der i takt med, at folk bliver mere fortrolige med ordningen, vil blive endnu mere plastik at opsamle. Eksempelvis skal der lidt tilvænning til, før det bliver en vane at vide, hvilke plastikgenstande, der kan genanvendes - og som giver mening at genanvende. Reglen er, at det plastik, man ønsker at genanvende, skal afleveres i ren tilstand.

- Så det gælder også om at finde balancen i, hvad man gør. Bruger man alt for meget vand på at gøre noget plastik rent til genanvending, er det måske nogle gange bedre for miljøet at smide det ud, funderer Erik Rasmussen.

Tidligere har han oplevet, hvordan indsamling af metal og glas er blevet modtaget, og til sammenligning kan han kun være overrakset over holdningen til plastikordningen.

