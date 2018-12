Mia var i bad og hørte høj julemusik, mens tyve gik rundt i hendes stue

Mia Lux Vogelius fra Søndersø har ikke været sig selv, siden at tyve sneg sig til at luske rundt i hendes stue og stjæle diverse værdigenstande. - Jeg har det bedst, når lyset er tændt.

Søndersø: Torsdag aften ville Mia Lux Vogelius forkæle sig selv med et bad og tilhørende farvning af hår. Ude på badeværelset skruede hun op for julemusikken og tog den tid, der skulle til.

Knugen i maven

Hun går rundt med en knugen i maven og har i det hele taget ikke været sig selv siden den ubehagelige overraskelse.

- Det er så grænseoverskridende, at de bare går ind i ens private hjem, når man er hjemme. De har åbenbart slet ingen frygt.

Set i bagklogskabens ulidelige klare lys skulle hun selvfølgelig havde låst hoveddøren, som tyven eller tyvene kom ind ad. Omvendt forestillede Mia Lux Vogelius sig ikke, at nogen kunne være så frække og så blottet for enhver form for moralske skrupler. Det ved hun nu.

- Jeg synes, at det er så skræmmende, at man skal være nødt til at låse sin dør i sit eget hus for ikke at være bange. Og hvordan skal jeg kunne vide, om de har tænkt sig at komme igen?