Mette havde knapt hørt ordet industritekniker før: I dag er hun er Fyns bedste lærling

Mette Bak Jensen, der arbejder hos REA Automatdrejning i Otterup, er kåret til Fyns bedste industritekniker. For fire år siden vidste den 27-årige kvinde ikke, hvad hun ville.

Otterup: Da 27-årige Mette Bak Jensen, der arbejder hos REA Automatdrejning i Otterup, onsdag morgen blev kåret til Fyns bedste lærling af Dansk Industri Fyn, tænkte hun på, hvordan hendes situation så ud for bare fire år siden. Hun vidste ikke, hvad hun ville. Hun var i gang med en uddannelse som serviceøkonom. Kun vidste hun, at det skulle hun i hvert fald ikke fortsætte med. Ønsket var at finde en uddannelse, hvor teori blev kombineret med praksis. Hvor fandt man sådan én? Under en samtale med en sagsbehandler blev ordet industritekniker nævnt. - Jeg tror knapt nok, at jeg nogensinde havde hørt det før. Jeg vidste ikke overhovedet ikke, hvad det indebar.

- Alle ved, man kan blive murer, tømrer, frisør og så videre, mens der desværre slet ikke er samme viden om at blive industritekniker. Mette Bak Jensen, modtager af DI Fyns lærlingepris

Mette Bak Jensen vidste ikke, at hun var hovedpersonen, da hun og de øvrige 90 medarbejderne på REA Automatdrejning pludselig blev kaldt til fællesmøde. Privatfoto

Tog chancen Mette Bak Jensen valgte at følge sin nysgerrighed, og da det viste sig, at grundforløbet på Syddansk Erhvervsskole i Odense begyndte to uger siden, tog hun chancen. - Alt var nyt for mig, og de første uger var hårde. Hun blev ansat som lærling hos REA Automatdrejning i Otterup, der i 2018 blev kåret til årets virksomhed på Nordfyn. I sidste uge bestod hun sin svendeprøve med topkarakteren 12, og 22. maj er hun officielt færdig med uddannelsen og fortsætter i en fast stilling. Hun ville ønske, at skolerne var bedre til at fortælle om mulighederne for at blive industritekniker, og hvad jobbet reelt indebærer. - Alle ved, man kan blive murer, tømrer, frisør og så videre, mens der slet ikke er samme viden om at blive industritekniker.

Kåringen af Mette Bak Jensen blev fejret med kage til alle medarbejdere. Privatfoto

Blev overrasket Hun anede ikke, hvad der var i vente, da hun mødte onsdag morgen. Hun undrede sig godt nok over, at arbejdsdagen begyndte med, at alle omkring 90 medarbejdere pludselig blev indkaldt til et fællesmøde i produktionshallen. Her ventede blandt andre Poul Strandmark, formand for DI Fyn. - Jeg vidste ikke, hvad der skulle ske. Ja, faktisk vidste jeg ikke, at der fandtes sådan en lærlingepris. Det var vel først cirka 40 sekunder, inden jeg blev kaldt frem, før jeg fandt ud af, at jeg var hovedpersonen, fortalte Mette Bak Jensen. Lærlingeprisen uddeles hvert år til en elev eller lærling, som i ekstraordinær grad har udmærket sig fagligt og kollegialt. Årets vinder blev fundet blandt lærlinge på DI's cirka 800 medlemsvirksomheder på Fyn. Det var Syddansk Erhvervsskole, der havde indstillet Mette Bak Jensen. Da gæsterne var gået, vendte hun tilbage til jobbet, og umiddelbart havde hun heller ikke planer om at fejre prisen yderligere. - Onsdag aften skal jeg til generalforsamling i min beboerforening i Odense, men måske jeg skal have en øl på fredag, fortalte hun.

Udfordres fagligt Ligesom i så mange andre livsbaner er der også et stort strejf af tilfældighed i Mette Bak Jensens. Havde sagsbehandleren ikke nævnt ordet industritekniker, var hun aldrig kommet på den tanke. - Jeg har været forbi og give hende en æske chokolade for at sige tak. Mette Bak Jensen er en af 10 lærlinge på REA Automatdrejning. Hun glæder sig over, at der er et godt socialt sammenhold på virksomheden, og at hun har et spændende job, hvor hun til stadighed udfordres fagligt. I begrundelsen for at tildele hende prisen hedder det blandt andet: - Omdrejningspunktet for ansatte på REA Automatdrejning ApS er stor akkuratesse og præcision. På virksomheden måles der ikke i millimetre men i my. Og Mette Bak Jensen har evnen til at være 100 procent nøjagtig og dygtig til sit fag samtidig med, at hun aldrig har været bange for at give en hånd til en kollega. Hun er altid hjælpsom.