Mere sandsynligt at vinde en moderat præmie i Lotto: På Nordfyn rammes kun få uheldige af parkeringsbøder

Det er næsten mere sandsynligt at vinde en moderat præmie i Lotto end at få en parkeringsbøde på Nordfyn. Siden, at kommunen overtog kontrollen i 2017, er der udskrevet godt 150 bøder.

Nordfyn: Mens mange bilister i storbyerne gør sig nøje umage med at undgå parkeringsbøder, kan man indtage en lidt mere afslappet attitude, når man parkerer bilen på Nordfyn.

Her virker det til, bedømt ud fra antallet af udskrevne bøder, næsten at være mere sandsynligt at vinde en moderat præmie i Lotto end at få en parkeringsbøde.

Siden at kommunen i 2017 overtog kontrollen fra Fyns Politi er der samlet kun udskrevet 159 parkeringsbøder. 48 det første år, 79 i 2018 og i år indtil videre 32.

Ofte hedder det sig, at indkrævning af parkeringsbøder er at betragte som en pengemaskine. Det kan ikke siges at være tilfældet på Nordfyn. Den tidligere regering besluttede, at 70 procent af afgifterne skal sendes videre til staten. Dertil skal lægges kommunal administration og arbejdstiden, som parkeringsvagten bruger.

Prisen for en parkeringsbøde er 510 kroner. Med 79 bøder sidste år indbragte det 39.500 kroner. Noget mindre end modellen med egen kontrol fra kommunens side koster. Den udgift anslås at løbe op i cirka 117.500 kroner om året.

- Samlet set er det en udgift for os at opkræve parkeringsafgifter, fortæller Louise Rasmussen, chef for drift i Nordfyns Kommune.

Der er ingen parkeringsvagter på fuldtid. Den ene, som der er, er ansat i Vej og Park og bruger i runde tal 20 timer om måneden på at afsøge terrænet for ulovligt parkerede biler. Formålet er ikke at udskrive bøder, men at foretage en præventiv og regulerende indsats i de større nordfynske byer. Hvilket typisk vil sige Bogense og Otterup.

Nogle gange er der tale om tilfældige kontroller. Andre gange går han i aktion som reaktion på konkrete henvendelser. Et hovedfokus er at sørge for, at parkeringspladserne tæt på forretningslivet i de større byer ikke er permanent optaget af eksempelvis borgere, der bor tæt på. Eller af folk, der arbejder i området.