Mere hæder til succesfuld virksomhed

Søndersø: House Nordic i Søndersø, der i 2017 blev kåret som årets iværksætter af Nordfyns Erhverv og Turisme, fortsætter med at høste hæder. Nu har møbelvirksomheden også modtaget "årets initiativpris", der for nylig blev uddelt til generalforsamlingen i Søndersø Handelsstands- og Håndværkerforening.

- Der var slet ikke noget at diskutere. Bestyrelsen var helt enige om, at prisen skulle gå til House Nordic. Virksomhedens rejse er noget af et eventyr. For cirka to år siden fandt Henrik, ejeren af House Nordic, ud af, at han ville importere møbler og alt mulig andet. Han startede helt fra bunden, og nu er de over 25 mand ansat, fortæller Michael Bjerg, formand for Søndersø Handelsstands- og Håndværkerforening.

Siden 2011 er "årets initiativpris" blevet uddelt af Søndersø Handelsstands- og Håndværkerforening. Sidste års prismodtager var Tom Sjødahl Eddi Højland for sin tro på at udvikle Søndersø som en bosætningsby med etablering af boliger i forskellige områder af byen - senest på den gamle cirkusplads.