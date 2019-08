Mere end 400 tilskuere til landskamp i Otterup: Unge fodboldtalenter leverede topunderholdning

Otterup, Fodbold, U17-landskampe, U17 Open Nordic Tournement:

Rød-hvide farver, masser af tilskuere og masser af mål!

Der var i den grad dømt landskampstemning, da to landskampe i ungdomsturneringen for U17 landshold, U17 Open Nordic Tournement, onsdag løb over det til begivenheden flot trimmede græs på Nordfyns Bank Arena i Otterup.

Otterup Bold & Idrætsklub havde sørget for de flotte rammer, som da også skulle leve op til skrappe krav.

- Vi er beærede og synes det er sjovt, at DBU har valgt os, sagde en af de travle folk fra Otterup B&IK, Søren Eriksen.

- Vi har da haft travlt op til kampene, men det er jo også hvad man gør det til. Vi har bare valgt at gøre det så godt som muligt, fortsatte Søren Eriksen, som sammen med op mod 30 frivillige fik det store arrangement til at glide glat.

Otterup B&IK fik tildelt landskampene via den såkaldte Velfærdsalliance mellem DBU og Nordfyns Kommune.

- Vi har været rigtig fint tilfredse med at være i Otterup. Både Nordfyns Kommune og klubben her i Otterup har været meget behjælpelig og stillet med mange folk til at afvikle kampene, lød det rosende fra DBU's turneringsdirektør, Line Hilmer.