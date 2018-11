Med 430 bisoner i baggrunden laver Ditlevsdal Bison Farm to dage lang musikfestival

Morud: Fyn får en ny musikfestival og en ganske udsædvanlig én af slagsen.

Det er Ditlevsdal Bison Farm ved Morud, som 4.-5. juli næste år, arrangerer en to dage lang festival med deltagelse af både kendte og ukendte danske bands og musikere. Med i et vist omfang vil også være farmens 430 bisioner. Som festivalgæst vil man kunne iagttage dem som silhuetter i baggrunden - og vel at bemærke sikkert indhegnet.

- Vi bestræber os at skabe en både musikalsk og gastronomisk helhedsoplevelse, og forhåbentlig kan festivalen udvikle sig til at blive en tradition, siger Niels Henrik Ove, ejer af bisonfarmen.

4. juli er den amerikanske uafhængighedsdag, og festivalen, kaldet Ditelvsdal Open Air, kommer i det anerledes og meget amerikanske miljø også til at kredse om den fejring. Blandt andet gennem en eller flere spændende talere. Hvor mange gæster, der kommer, kan Niels Henrik Ove selvsagt kun gisne om.

Han planlægger efter, at der kommer et par tusinde, og planerne går også i retning af, at det skal være muligt at overnatte på festivalområdet, hvor der vil blive tændt bål og opsat fakler. Et nøglepunkt er, at det skal en intim festival.