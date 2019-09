Masser af musik ved festival i Hårslev

Det overordnede tema for årets festival er "salmer i mange afskygninger".

Hårslev: Kirkemusik Festivalen i Hårslev er ved at være klar med programmet. Festivalen finder for sjette gang sted den første weekend i oktober og præsenterer en lang række koncerter, der alle er gratis at overvære.

Festivalen byder også på en børnekunstudstilling med Jesus som tema og børneforestillingen fredag formiddag har titlen Jesus.

Salmer vil blive fremført og tolket gennem folkemusik, rock, jazz og en utraditionel konstellation af orgel og trækbasun.

Folkemusikgruppen Fønix optræder. Det er en af moderne, danske folkemusiks fremmeste grupper. Fønix kommer med en ny koncert med titlen "Folkemusikken i salmerne".

Gruppen Beatsalmer begejstrede for nogle år siden det fremmødte publikum. I år kommer de med en ny forestilling: "Rock, håb og kærlighed", hvor de sammenstiller danske kernesalmer med stærke bibeltekster og klassiske rocksange på kalejdoskopisk vis.