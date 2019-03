Otterup: En ny bestyrelse i Otterup Markedsforening vil sørge for, at torvedage på lørdage om sommeren fortsætter.

- Den nye bestyrelse glæder sig til at tage fat og skal nok sørge for, at alt er klar til årets første torvemarked lørdag 1. juni kl. 9.

Det fortæller næstformand i Handelsforeningen i Otterup, John Andersen, i en pressemeddelelse.

26 torvemarked-entusiaster mødte forleden i Kuplen for at få valgt en ny bestyrelse for Otterup Markedsforening. Som avisen tidligere har skrevet om var det populære torvemarked, der er blevet afholdt i 20 år, i stor fare for at lukke, fordi den daværende bestyrelse var udfordret på helbred og alder.

Det blev en kortvarig affære på 12 minutter, da de personer, som stillede op til valg, præcis kunne udgøre bestyrelsen.

Dermed var der intet kampvalg. De valgte bestyrelsesmedlemmer mødtes umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling for at konstituere sig med følgende resultat:

Stig Thomsen, formand, Rasmus Fischer, næstformand, og Henning Longet, kasserer.

Derudover er Erland Willumsen, Klaus Madsen, Torben Storm og Henrik Kallesøe i bestyrelsen. /SH