Marinehjemmeværnet holder åbent

Bogense: Selv om de mange mennesker, der forventes at flokkes på Bogenses havneområde i weekenden, først og fremmest kommer til byen for at se på seje mænd og kvinde på cykler, kan det måske også friste med en tur om bord på et skib.

I så fald byder Marinehjemmeværnet sig til med åbent skib på MHV 817 Partisan, der normalt ligger i Assens Havn, men i denne weekend i stedet har fundet en kajplads i Bogense.

Der vil være mulighed for at komme om bord på Partisan både lørdag og søndag fra klokken 10 til 13 og igen fra 14 til 18.

For mange bogensere vil det være et velkendt syn at se hjemmeværnskutteren ved molen, fordi båden tidligere har haft base her, før den blev flyttet til Assens. /bett/