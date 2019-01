Mangler at sælge 14.000 billetter til cyklecross-VM: - Vi er fortsat positive

Med under to uger til VM i cyklecross i Bogense er lidt over en fjerdedel af billetterne solgt. Dog er Nordfyns Erhverv og Turisme positive.

Bogense: På nuværende tidspunkt mangler Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET) fortsat at sælge op mod 14.000 billetter til det foranstående cyklecross-verdensmesterskab den 2.-3. februar. - Men vi er fortsat positive. Vi så tidligere med cyklecross-World Cup, at rigtigt mange køber billetter til eller op til arrangementet, fortæller Per Olesen, direktør hos NEET. Til hvilket Peter Ginnerskov, som er projektleder på cyklecross-VM for NEET, tilføjer: - Under World Cup'en så vi, at billetter købt på nettet i forvejen og billetter købt på selve dagen var 50-50. Af de cirka 6.000 solgte billetter er lidt under 5.000 almindelige billetter, mens 1.200 er købt af virksomheder til netværksspisning med andre virksomheder. Målet er at have solgt 20.000, når VM i cyklecross er afviklet.

Sponsor-hit NEET har indhentet 1,4 millioner kroner fra sponsorer, hvilket er 50 procent over budget. Med World Cupen'en tilbage i 2017 kommer cykelarrangementet ifølge budgettet til at koste 12,4 millioner kroner. Heraf betaler Sport Event Fyn 1,8 millioner, Sport Event Danmark 3,6 millioner, og NEET selv betaler 1,1 millioner samt en ekstra million ved at lægge en "fandens" masse arbejde i at få arrangementet stablet på banen. Det betyder, at med sponsorpengene skal de sidste 3,5 millioner kroner komme via billetindtægterne. - Vi tror på, det kan lade sig gøre. Men det må vi se på, når VM er afviklet, afslutter Per Olesen. 60 procent af de købte billetter kommer fra udlandet.