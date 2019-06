Mange nordfynske studenter tager tænkepause

- Jeg tror, at det er vigtigt, at man kommer ud og tager en pause, hvor man møder nye mennesker, og hvor man kan udvikle sig og blive mere afklaret omkring, hvad man vil.

Til august begynder den 19-årige student på et fire-måneders højskoleophold med fokus på idræt. Maja Christensen tror nemlig, at det er vigtigt at tage et "break", før man uddanner sig videre.

Søndersø: Maja Christensen satte mandag morgen et sikkert punktum på tre års gymnasietid, da hun som en af de første 3g'ere forlod det grønne eksamensbord på Nordfyns Gymnasium for sidste gang. Udenfor eksamenslokalet ventede mormor med en studenterhue og derefter en lang sommerferie, før et nyt liv begynder.

Tre ud af fire af de nye, nordfynske studenter tager mindst ét sabbatår. Det viser en rundspørge på Nordfyns Gymnasium, som gymnasiet har lavet for Fyens Stiftstidende den seneste uge.Landsgennemsnitligt havde 86 procent af de studerende der startede på deres uddannelse i 2018 et eller flere sabbatår i bagagen. De resterende 14 procent havde færdiggjort deres gymnasiale uddannelse samme år, som de begyndte på en videregående uddannelse. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Årets første tre studenter på Nordfyns Gymnasium. Christina Eriksen (tv.) vil gerne starte på socialrådgiveruddannelsen efter sommerferien, mens Liv Foged og Maja Christensen begge tager et sabbatår eller to. Foto: Dorthe Wolff

Rektor: Vær ærlig

Og den opfattelse er Maja Christensen tilsyneladende ikke alene om. I hvert fald viser en rundspørge på Nordfyns Gymnasium, at tre ud af fire af de i alt 139 3g'ere, der i denne uge forlader skolen med et eksamensbevis i hånden, tager mindst et sabbatår. Resten begynder uddannelse eller værnepligt. For rektor Kurt René Eriksen er det vigtigste, at de unge er ærlige over for sig selv i det nye kapitel, der står for døren.

- De skal vælge noget, de har interesse i, og som de har lyst til at lave. Men selvfølgelig skal de også skæve lidt til, om der er en karriere i det på den lange bane, hvor de kan få arbejde.

Der er dog grænser for, hvor forudsigende de unge mennesker kan være.

- For samtidig vil jeg også sige til dem, at den uddannelse, som man får, ikke er den sidste, fordi man skal have livslang uddannelse. Og nogle af de jobs, de kommer til at søge, er slet ikke opfundet endnu.