Mange flere sommerhuse kan lejes ud på Nordfyn

For eksempel på Nordfyn, hvor der er et stort uudnyttet potentiale for sommerhusudlejning.

Sommerhusferie i Danmark er ganske populært. Flere steder overstiger efterspørgslen udbuddet særligt i højsæsonen, og således er der gode muligheder for, at folk med sommerhuse, der ikke ligger de klassiske udlejningssteder også kommer på banen.

En lokal forskel

Øges antallet af udlejede sommerhuse, kan det gøre en betydelig forskel for lokalsamfundene - særligt i ydersæsonerne, skriver Dansk Kyst & Natur Turisme.

Det gør de på baggrund af en såkaldt potentialeanalyse udarbejdet af Feriehusudlejernes Brancheforening på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Denne analyse viser, at 17 af landets kommuner har et særligt stort potentiale for at øge feriehusudlejningen.

- Feriehuse står i dag for 54 procent af samtlige udenlandske overnatninger i Danmark, men vi udnytter kun en brøkdel af den kapacitet, vi har. I Nordfyns Kommune er det for eksempel kun cirka 560 af de cirka 3000 sommerhuse, som står til rådighed for udlejningsmarkedet, og det er et tal, vi gerne vil øge, forklarer Sisse Wildt, som er kommunikationschef i Dansk Kyst- og Naturturisme, i pressemeddelelsen.

I 2019 er der i øvrigt indført et nyt bundfradrag, som betyder, at sommerhusejere kan tjene 40.900 kroner skattefrit ved at leje sommerhuset ud. /cak