Manden i rødt er ankommet: Otterup klar til julefest og familietid

Af Thomas GregersenFoto: Arne Rasmussen

Otterup: Det var koldt og man måtte gå sig varm, da julemanden søndag eftermiddag besøgte Otterup.

Allerede fra klokken 13 havde Otterup Handelsforening inviteret til julehygge på Torvet, hvor børnene kunne lege eller prøve en tur i hestevogn, mens de voksne forsøgte at få blodomløbet tilbage i fingrene med gratis varm gløgg og æbleskiver i det store telt.

Her var der også levende musik med den lokale duo It Takes Two, der havde suppleret det normale repertoire med julemusik.

Nogle benyttede lige lejligheden til at få de sidste julegaver på plads, eller prøve lykken i Lions Clubs store juletombola.

Efter at have hilst på alle børnene afslørede julemanden, at ladet i hestevognen var fyldt med store godteposer, som han og nissebørnene delte ud på Torvet.