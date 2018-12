Mand mistænkt for at være børnelokker

Fyns Politi har haft fat i en mand, som de mistænker for at have inviteret en pige ved Bogense Skole ud at bowle.

Bogense: I sidste uge blev en pige antastet ved Bogense Skole af en mand, der inviterede hende med ud at bowle. Nu mener Fyns Politi at have lokaliseret manden. Onsdag førte efterforskningen til, at politiet var i stand til at afhøre en mand, som, de mener, står bag episoden. - Vi har haft fat i en mand. Vi kan stadig ikke få verificeret med 100 procents sikkerhed, at det er ham, men vi har mistanke om, at det er ham, siger Carsten Dichmann, politikommissær hos Fyns Politi, til TV2 Fyn. Fyns Politi fik flere henvendelser efter hændelsen ved Bogense Skole. Den faldt tidsmæssigt påfaldende sammen med episoder ved Holluf Pile Skole i Odense og Brobyskolerne i Allested-Vejle, hvor henholdsvis en pige på vej til skole og en dreng blev tilbudt slik. Uden at være sigtet for noget er manden fra Bogense blevet formanet om, at han skal holde sig væk fra skolen. - Manden spørger, om hun vil bowle, og så går han igen. Det er måske utilstedelig opførsel, men heldigvis er der ikke nogen af sagerne, hvor man har taget fat i børnene, forsøgt at tvinge dem, har blottet sig eller sagt noget med seksuelle undertoner. Så vi kan ikke rigtig finde en paragraf, vi kan hænge ham op på, siger Carsten Dichmann.

- Vi har haft fat i en mand. Vi kan stadig ikke få verificeret med 100 procents sikkerhed, at det er ham, men vi har mistanke om, at det er ham. Carsten Dichmann, politikommissær hos Fyns Politi.

Skaber utryghed Fyns Politi kontaktede de pågældende skoler. Politikommissær Carsten Dichmann blev kontaktperson for skolerne. - Uden at vi skal male fanden på væggen, så er vi klar over, at det kan skabe utryghed derude, og derfor vil vi forsøge at være synlige i områderne, sagde han i sidste uge. Pia Brøndsted Jacobsen, skoleleder på Bogense Skole, ønsker ikke offentligt at forholde sig til sagen og fortælle, hvordan skolen har håndteret situationen. Hun siger, at hun ønsker at tage dialogen direkte med forældrene. Carsten Dichmann mener ikke, at manden fra Bogense også står bag de andre episoder. - Umiddelbart arbejder vi nu ud fra en teori om, at der er flere gerningsmænd på spil. Ham her vil ikke være i stand til at køre rundt i bil. Det er en ældre herre, som ikke kan køre bil, og derfor tror vi ikke, det er ham, der har været i Broby og Holluf Pile, siger han til TV2 Fyn.